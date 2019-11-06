41. İstanbul Maratonunda Adımlarını Als hastaları için attılar

06.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:44

ALS Hastalığına farkındalık yaratmak ve bu çok zor hastalıkla mücadele eden ALS Hastalarının yaşam kalitelerini artırmak için 41. İstanbul maratonunda ALS-MNH Derneği, Adım Adım'ın desteklediği sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki yerini aldı.

Türkiye'de yaşayan ALS-MNH hastalarının tek derneği olan ALS-MNH Derneği, 2008'de yurt dışında 'charity run' olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu olan Adım Adım'ın üyeleri arasına katıldı.

"Adım Adım Hayata Bağla" projesi ile ALS hastası olan 300 hastanın yaşam kalitesiniyükseltmek amacıyla ALS-MNH Derneği adına Türkiye'nin önde gelen kurumları ve gönüllüleri ile 1.455 bağışçı koştu. Hastalar belli bir evreden sonra solunum cihazına bağlı olarak yaşamlarını sürdürürler. Solunum cihazının evlerde kesintisiz çalışmasının ön koşulu Jenaratör'dür. Hedef ise 300 kişinin jeneratör ihtiyacını sağlamak ve onları yaşatmak. 1 ALS hastasının jeneratör bedeli 2.500 TL'dir.

Bu anlamlı koşuda, Deniz taşımacılığının Türkiye'deki öncü ve yenilikçi kuruluşu Zihni Şirketler Grubu'nun yöneticileri ve çalışanları da maratonda ALS-MNH Derneği adına koştular.

Uzun yıllardır ALS-MNH derneğine ve hastalarına maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Zihni Şirketler Gurubu,ALS-MNH hastalığı ile yaşayan hasta ve ailelerinin yaşamını ALS-MNH Derneği ile birlikte değiştirmek için çabalıyor. Zihni Şirketler Gurubu'nun katkıları ile ALS-MNH Derneği adına750 bin TL bağış toplanması planlandı. Şimdiye kadar toplanan yardım miktarı ise 268.546 TL oldu.

Zihni Denizcilik ve Ticaret A.Ş, bu sene 41.İstanbul Maratonunda ALS-MNH Derneğini uzun yıllardır destekleyen ve Mecliste bu konu da komisyon kurduran Saygıdeğer Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım'ın yaptığı en büyük bağışa karşı aynı şekilde katlayarak destek verdi. Zihni Denizcilik ve Ticaret A.Ş 26 tane Koç Grubu koşucusunu da ayrıca maratonda destekledi.

41. İstanbul Maratonunda eski futbolcu ve ALS-MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek ile birlikte dernek üyeleri, futbol, iş ve sanat dünyasından da değerli isimler destek oldu.

Kaynak: Bültenler