41. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı Tibebu kazandı

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

03.11.2019 11:50
41. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı Tibebu kazandı

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonu Tibebu, 2.23.40'lık derecesiyle birinci sırada bitirdi.

Etiyopya'dan Tigist Abayechew 2.24.15'lik zamanıyla ikinci, Kenyalı Maurine Chepkemoi 2.24.16'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Türkiye adına en iyi dereceyi 8. olan Büşra Nur Koku elde etti.

Kaynak: AA
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