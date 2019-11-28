28.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda bağış rekoru kırıldı.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre "İstanbul Senin, Durma Koş" sloganıyla 3 Kasım'da koşulan maratonda, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre 20 milyon 670 bin 324 lira ile rekor bağış toplandı.



Organizasyonda geçen yıl 13 milyon 861 bin 497 lira olan bağış miktarı bu sene yüzde 49 arttı.

Maratonun 41. yarışında, sosyal sorumluluk partneri Adım Adım'ın desteğiyle 45 sivil toplum kuruluşu tarafından 17 milyon 376 bin 902 lira bağış toplanırken, kampanya yürüten diğer 41 kuruluşun da desteğiyle bu rakam 20 milyon 670 bin 324 liraya ulaştı.

Bağışlar sayesinde hasta, engelli, yardıma muhtaç, koruma altına alınan hayvanlar olmak üzere 25 binin üzerinde canlının hayatına etki edilmiş oldu.

Maratonda en büyük katkı ise eğitime verildi. Eğitim için koşan Darüşşafaka Cemiyeti koşucuları 2,1 milyon lira bağış toplanmasına katkı sağlarken, Türk Eğitim Vakfı koşucuları 1,3 milyon lira bağış topladı. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) da 1,2 milyon lira bağış ile en büyük bağışı toplayan üçüncü kurum olarak dikkati çekti.

Kaynak: AA