41. İstanbul Maratonu - detaylar (2)

03.11.2019 13:21

"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla 3 kategoride gerçekleştirilen organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Maraton ve 15 kilometrelik çipli koşuya 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu, halk koşusuna yaklaşık 100 bin vatandaş katılıyor.

Kaynak: AA