03.11.2019 13:16

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 15 kilometre koşusunu erkeklerde Kenyalı Mathew Kimeli, kadınlarda ise Etiyopyalı Tsigie Gebreselama kazandı.

"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla gerçekleştirilen maratonda 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indi ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaştı. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapan sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına vardı.

Parkuru erkeklerde 43 dakika 40 saniyelik derecesiyle Kimeli, birinci sırada tamamladı. Etiyopyalı sporcu Haymanot Alew 44 dakikalık süresiyle ikinci, milli sporcu Aras Kaya ise 44 dakika 3 saniye ile üçüncü oldu.

Kadınlarda ise 15 kilometre koşusunu 49 dakika 42 saniyelik süresiyle Gebreselama ilk sırada bitirdi. Parkuru 49 dakika 48 saniyelik derecesiyle Kenyalı Delvine Relin Meringor ikinci, 50 dakika 31 saniye ile vatandaşı Daisy Jeptoo Kimeli ise üçüncü basamakta tamamladı.

Maratonu tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde milli atlet Birol Kamar, 2 saat 40 dakika 42 saniyelik derecesiyle, kadınlarda ise Nurşah Usta 3 saat 21 dakika 8 saniyelik süresiyle ilk sırada bitirdi.

Kaynak: AA