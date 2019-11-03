03.11.2019 13:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni gerçekleştirildi.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen ödül törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan ve diğer davetliler katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, Vodafone İstanbul Maratonu'nun İstanbul'un en değerli markalarından biri olduğunu belirterek, "Parkur rekorunun oluşması beni çok mutlu etti. On binlerce insan iyi dilekleriyle koştu. Sporun dostluk ve kardeşliğe katkısını her yönüyle hissettik. Umuyorum ki bu güzellikler bundan sonra ülkemizde var olacak tüm spor müsabakalarına taşınsın. Gelecek yıl maraton ile ilgili büyük hedefler koyduk. Kayıtları hemen başlatacağız. Çok ilave değerler katmak adına çok çalışacağız. Dünya çapında en önemli 3 maraton arasına girme yolunda çok çalışacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu sadece bir spor etkinliği olarak değil, İstanbul'un global bir marka şehre dönüşmesi hedefiyle desteklediklerini belirtti.

Organizasyonun Vodafone ismi altında 8. kez koşulduğunu vurgulayan Deegan, "Maraton, 7'den 77'ye her yaştan insanın katılabildiği, kardeşlik ve dayanışma içinde spor yapılmasını sağlayan çok değerli bir etkinlik. Maratonu sadece bir spor etkinliği olarak değil, İstanbul'un global bir marka şehre dönüşmesi hedefiyle de destekliyoruz." diye konuştu.

"İstanbul'u Koşuyorum" hazırlık koşularının da ana sponsoru olduklarını kaydeden Colman Deegan, şunları kaydetti:

"Yıl boyu kentteki tüm koşu etkinliklerine destek vereceğiz. Bu yıl maratonda çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koştuk. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlıyoruz. Bu kapsamda Vodafone Kodlama Minibüsü ile yola çıkıyoruz. Minibüsümüz Spor İstanbul'un çocuklara spor eğitimi verdiği 30'a yakın noktayı gezecek. Spor İstanbul, çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek olurken biz de zihinsel gelişimlerine destek olacağız. Ayrıca, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 100 kişilik gönüllü ekibimizle hem koştuk, hem de plastik atık topladık. Maraton kapsamında bir ilke de imza attık. Maratonun tanıtımı için kullanılan tüm markalama vinillerini topladık. Bunlardan geri dönüşümlü çantalar yaptıracağız ve kodlama eğitimlerimizde çocuklarımıza dağıtacağız."

Törende ilk olarak kadınlarda ilk 3 sırayı alan sporculara ödülleri takdim edildi. Birinci Etiyopyalı Hirut Tibebu, ikinci vatandaşı Tigist Abayechew ve üçüncü Kenyalı Maurine Chepkemoi'ye ödüllerini Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu ve eski sporcular Ülker Kutlu ile Keriman Günaydın verdi.

Daha sonra erkeklerde maratonu ilk 3 sırada tamamlayan sporculara ödülleri verildi. Parkur rekoru kırarak maratonu kazanan Kenyalı Daniel Kipkore Kibet, ikinci Etiyopyalı Yitayal Atnafu Zerihun ve üçüncü Kenyalı Peter Kwemoi Ndorobo'ya ödüllerini Ekrem İmamoğlu, Ahmet Önal, Fatih Çintimar ve Colman Deegan takdim etti.

Birinci sırada yer alan sporcuya 50 bin, ikinci basamakta bulunan atlete 25 bin ve üçüncüye ise 15 bin dolar para ödülü verildi.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA