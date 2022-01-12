41. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan'da düzenlenecek 41. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri'nin sahipleri belirlendi.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Film Festivali'nde sinemaya gönül ve emek veren isimlere Sinema Onur Ödülleri takdim edilecek.

Festivalin Sinema Onur Ödülleri bu yıl oyuncular Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer'e verilecek.

Ödüller, 7 Nisan gecesi yapılacak 41. İstanbul Film Festivali açılış töreninde sunulacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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