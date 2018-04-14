41 İlden 615 Sporcu Alleben'de Buluştu

Şehitkamil Belediyesi Uluslararası 6. Geleneksel Alleben Su Sporları Şenlikleri, 22 ilden 55 farklı spor kulübünün katılımıyla start aldı.

Toplam 615 sporcunun kulaç atacağı organizasyonda ülke genelinden yarışlara katılan rekortmen sporcular da kulvarlarda performanslarını sahneleyecek.

Şehitkamil Belediye Başkanlığı Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen Şehitkamil Belediyesi, Uluslararası 6. Geleneksel Alleben Su Sporları Şenliklerine 251 bayan, 364 erkek toplam 615 sporcu katılıyor. 9-10, 11-12 ve 13+ yaş olmak üzere toplamda 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışlarda rekortmen sporculara organizasyon anısına özel ödüller verilecek. Alleben 1 Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen uluslararası organizasyonun açılış seremonisinde yarışmacı sporcuları yalnız bırakmayan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir su sporlarında faaliyet gösteren federasyonların il temsilcileri ile çok sayıda spor kulübü yöneticisi şampiyonların ödül kürsüsü heyecanını paylaştı.

Ülke genelinde güçlü tesisleşme sportif başarıyı getiriyor

Organizasyonun açılış seremonisinde katılımcı sporculara ve türbinleri dolduran sporcu velilerine seslenen Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, sadece Gaziantep'te değil, ülke genelinde spor alanında tesisleşme alanında yapılan modern yatırımlarla uluslararası platformda Türkiye'yi gururlandıran başarılı sporcuların yetiştiğini ifade etti. Spor alanında yaptığı önemli çalışmalardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu tebrik eden Vali Yerlikaya, "Şehitkamil Belediyesi Uluslararası 6. Geleneksel Alleben Su Sporları Şenlikleri'ne katılan tüm spor kulüplerimizin değerli idareci, antrenör ve sporcularını Gaziantep'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Spor alanında sadece Gaziantep'te değil, ülkemiz genelinde yapılan güçlü, modern tesisleşme yatırımlarıyla bizleri ulusal ve uluslarası mecralarda temsil eden çok sayıda sporcu yetişiyor. Biz de onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Göreve geldiği ilk günden bu yana Türkiye genelinde yüzme sporunda başarılı çalışmalara imza atan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanımızı ve değerli yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Şehrimize bu güzide tesisi kazandıran, binlerce çocuğumuzun ve gencimizin nitelikli şartlarda spor yapmasına olanak sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ve kıymetli çalışma arkadaşlarını gönülden tebrik ediyorum. Şehitkamil Belediyemiz, spor alanında çok başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu organizasyona katılan tüm sporcularımıza spor hayatları boyunca başarılar diliyor ve performanslarından dolayı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Alleben on binlerce sporcuyu ağırlıyor

Açılış seremonisinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzlarında, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu sporcular yetiştiğini söyledi. Sporculara fair-play çerçevesinde bir yarış ortamı dileyen Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi Uluslararası 6. Geleneksel Alleben Su Sporları Şenliklerine katılan sporcularımızı yalnız bırakmayan Sayın Valimize, Sayın Yüzme Federasyonu Başkanımıza organizasyonun düzenlenmesinde verdikleri büyük desteklerden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürüm ise sporcularımızın kıymetli velilerimize. Onlar da çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönelmesinde en önemli çalışma arkadaşlarımız. Alleben Yüzme Havuzumuz, faaliyete geçtiği ilk günden bu yana kulvarlarında on binlerce sporcuyu ağırladı. Neredeyse 365 gün esasına göre çalışan bu tesis, bünyesinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu sporcular yetiştirdi. Rekorlara imza atarak bizlere milli gurur yaşatan sporcularımızın sayısının artması, başarı grafiklerinin yükselmesi adına çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz. Kurumlar arası işbirliğiyle düzenlenen geleneksel spor organizasyonları, spor altyapısında gerçekleştirilen çalışmalara büyük bir dinamizm kazandırıyor. Bizler de imkanlarımız doğrultusunda bu çalışmaları destekliyoruz. 3 güne yayılan bu organizasyonda yarışmacı tüm sporcularımıza fairplay çerçevesinde bir yarış ortamı diliyor ve şehrimizden güzel anılarla ayrılmalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Şehitkamil belediyesinin yüzme sporuna katkısı çok büyük

Şehitkamil Belediyesinin tesisleşme ve su sporları alanında yaptığı çalışmalarla Türk sporuna büyük değer kattığını kaydeden Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "Gaziantep'e bu güzel havuzu kazandıran ve bu tür organizasyonların gerçekleştirilmesine büyük destekler veren Şehitkamil Belediye başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve Valimiz Ali Yerlikaya olmak üzere, su sporları şenliğini onurlandıran tüm değerli protokol üyelerine, katılımcı spor kulüplerimize, değerli velilerimize yüzme camiası adına sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Göreve geldiğim günden bugüne kadar düzenlenen organizasyonlar vesilesiyle 5 kez Gaziantep'te hemşehrilerimizin misafiri oldum. Her defasında örnek gösterilecek güzel anılarla bu şehirden ayrıldım. Alleben Yüzme Havuzunun sadece Gaziantep'e değil, federasyonumuzun yürüttüğü birçok faaliyete de önemli katkıları var. Uluslararası takvimde yer alan şenliğin düzenlenmesinde emek veren, hummalı çalışmalara imza atan tüm paydaş kurumlarımızın yöneticilerine ve Alleben Yüzme Havuzu ailesine çok teşekkür ediyorum. Sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Organizasyonun açılış seremonisinin ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yarışların ilk 2 gününde dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini takdim etti. - GAZİANTEP