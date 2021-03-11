41 ilden, 41 öğrenci tek yürek oldu İstiklal Marşı'nı okudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

41 ilden, 41 öğrenci tek yürek oldu İstiklal Marşı'nı okudu

11.03.2021 21:06 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:13
41 ilden, 41 öğrenci tek yürek oldu İstiklal Marşı'nı okudu

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl anısına hazırlanan Türkiye'nin 41 ilinden, 41 öğrencinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuduğu klip, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl anısına hazırlanan Türkiye'nin 41 ilinden, 41 öğrencinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuduğu klip, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin 41 ilinden, 41 öğrenci işaret dilini de ekleyerek İstiklal Marşı'nı okudu. Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın, TBMM tarafından 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl geçti.

2021 "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı"

TBMM Genel Kurulunda 24 Aralık 2020'de, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 41 ilden, 41 öğrenci tek yürek oldu İstiklal Marşı'nı okudu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 21:15:37. #1.15#
title