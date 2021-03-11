41 ilden, 41 öğrenci tek yürek oldu İstiklal Marşı'nı okudu

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl anısına hazırlanan Türkiye'nin 41 ilinden, 41 öğrencinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuduğu klip, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin 41 ilinden, 41 öğrenci işaret dilini de ekleyerek İstiklal Marşı'nı okudu. Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın, TBMM tarafından 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl geçti.

2021 "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı"

TBMM Genel Kurulunda 24 Aralık 2020'de, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı