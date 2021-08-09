41. Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Zirvesi Malavi'de toplandı
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41. Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Zirvesi Malavi'de toplandı

41. Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Zirvesi Malavi'de toplandı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

41. Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Zirvesi, bugün Malavi'nin başkenti Lilongve'de toplandı.

41. Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Zirvesi, bugün Malavi'nin başkenti Lilongve'de toplandı.

Malavi Dışişleri Bakanı Luckie Sikwese, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, zirvenin SADC'nin bölgesel ekonomik iş birliği ve entegrasyonda kaydettiği büyük adımları pekiştireceğini belirtti.

Sikwese, "Zirve; 2050 yılına kadar kapsayıcı, rekabetçi, orta-yüksek gelirli sanayileşmiş bir bölge yaratma hedefi doğrultusunda, bölgesel entegrasyonun teşvik edilmesinde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirecek." dedi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) SADC bölgesi de dahil olmak üzere dünyadaki ekonomik manzarayı değiştirdiğini kaydeden Sikwese, "Bu nedenle liderler, ekonomileri ayakta tutmak için müdahaleleri ve önerileri, özellikle de Kovid-19 aşılarının eksikliğine yönelik çözümleri tartışacaklar." ifadesini kullandı.

SADC Bakanlar Kurulunun 14-15 Ağustos'ta toplanması planlanıyor. 17-18 Ağustos'ta da devlet başkanları bir araya gelerek topluluğun yeni genel sekreterini seçecek.

Zirve kapsamında, Malavi Devlet Başkanı Lazarus McCarthy Chakwera, SADC başkanlığını bir yıl süreyle Mozambikli mevkidaşı Filipe Jacinto Nyusi'den devralacak.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın da SADC'nin Siyaset, Savunma ve Güvenlik İşbirliği Organı'nın başkanlığını Botswana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'den devralması planlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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