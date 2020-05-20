"41 Gence Bisiklet" yarışmasının sonuçları belli oldu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle 41 gence bisiklet hediye etti.

19 Mayıs'a özel düzenlenen 41 Gence Bisiklet yarışmasının kazananları belli oldu

19 Mayıs ile alakalı video yarışmasında gönderdikleri videolarla derece yapan 41 genç bisiklet almaya hak kazandı.

GENÇLER YARIŞMAYA İLGİ GÖSTERDİ

Kılavuz Gençlik Modeli bünyesi altında hazırlanan bisiklet yarışmasına 14 ile 20 yaş arası gençler yoğun ilgi gösterdi.Kocaeli sınırları içerisinde yaşayan ve Covid 19 nedeniyle sosyal ve fiziksel izolasyonu sağlamak amacıyla evlerinde kalan gençler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerini içeren, amatör ruhla çekilmiş videolar ile yarışmaya katıldı.

AİLE BİREYLERİ İLE BİRLİKTE YER ALDILAR

Covid 19 salgını nedeni ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinden

kutlamak zorunda kalan gençlerin duygu ve düşünceleri videolar sayesinde açığa çıkmış oldu. Çekilen kısa video ile bayramın etkin bir şekilde kutlanması projenin amacına ulaşmasını sağladı. Bununla birlikte videolarda evde yaşayan gençler ve aile bireyleri birlikte yer alarak renkli görüntüler oluşturdu.

BİRİNCİ CANSU ERDOĞAN OLDU

Gelen tüm videolar belirlenen bir seçici kurul tarafından değerlendirilip, dereceye girenler belirlendi. Sonuçlar ilan edildikten sonra ise Cansu Erdoğan yaptığı çizim videosuyla yarımada birinci oldu. İkinciliği ise tesbih videosuyla Berna Akın alırken üçüncü ise gölge videosuyla Efecan Alper ve kardeşleri oldu.

Kaynak: Bültenler