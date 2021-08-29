41 dereceyi aşan sıcaklıkta vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti
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41 dereceyi aşan sıcaklıkta vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti

41 dereceyi aşan sıcaklıkta vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Güncel

41 dereceyi aşan sıcaklıkta vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti Şanlıurfa'da vatandaşlar 41 dereceyi aşan sıcaklıktan korunmak için çeşme başlarında ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

41 dereceyi aşan sıcaklıkta vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da vatandaşlar 41 dereceyi aşan sıcaklıktan korunmak için çeşme başlarında ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün sıcak hava uyarısı sonrası Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 41 dereceyi aştı. Hafta sonu etkili olan sıcak hava dalgası, vatandaşları olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar sıcak havada serinlemek için çeşme başlarına akın ederken, bazıları da ağaç gölgesi ve otobüs duraklarındaki fıskiyeler altında serinlemeye çalıştı.

"Sanki fırındayız"

Eskişehir'den Şanlıurfa'ya ilk kez geldiğini belirten Ali Haydar Kuş, "Eskişehir'den geldik. Urfa gerçekten çok sıcakmış. Resmen yanıyoruz. Sırtım çok terledi, sanki fırın içerisindeymişiz gibi hissediyoruz. Buraya ilk kez geldik. Eskişehir böyle değildir. Buraya da alışkın olmadığımız için sıcaktan kavrulduk" dedi.

Sıcak havada çalışmanın zor olduğunu belirten işçi Mehmet Turgut, "Termometreler 42 derecenin üzerine çıktı. Hava gerçekten çok sıcak olmaya başladı. Bu sıcak havada çalışmak da zor oluyor. Yaşlıların ve çocukların sıcak hava nedeniyle dışarı çıkmamaları tavsiyesinde buluyorum" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstünde seyrettiği Şanlıurfa'da nem oranı ise gece saatlerinde yüzde 60'a kadar ulaşıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

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