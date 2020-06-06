41 çeşit dondurma üretiyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

41 çeşit dondurma üretiyorlar

KOCAELİ'de Serbes ailesi, 3 kuşaktır kentin plaka numarası olan 41 çeşit dondurma üretiyor.

41 çeşit dondurma üretiyorlar
06.06.2020 08:36 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:39
KOCAELİ'de Serbes ailesi, 3 kuşaktır kentin plaka numarası olan 41 çeşit dondurma üretiyor. Dondurmalar arasında yoğurtlu, peynirli, içinde mesir macunu ve çeşitli baharatların bulunduğu 'Hürrem Sultan' adı verilen dondurma ilgi çekiyor. 

Makedonya'dan 1957 yılında Türkiye'ye göç edip Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde dondurma dükkanı açan Serbes ailesi, 3 kuşaktır dondurma üretiyor. Enver Serbes ve oğulları Hakan, Salih ve Mesut Serbes, yaptıkları 41 çeşit dondurmayla adlarını duyurdu. Salih Serbes, "1957 yılında babam, dedem ve amcam Türkiye'ye göç ediyorlar ve Gölcük'te bir dükkan açıyorlar. Daha sonra dedem hayatını kaybedince babam devam ediyor işe. Babam da bizleri yetiştirdi ve biz üçüncü nesil olarak devam ettiriyoruz. Üç kuşaktır bu işi yapıyoruz, inşallah dördüncü kuşağa da mesleği aktaracağız" dedi. 

'ELİMİZDE BİR TEK DONDURMA KEPÇESİ KALDI' Marmara depreminde dükkanlarının deniz altında kaldığını söyleyen Salih Serbes, "17 Ağustos 1999 depremi bu bölgenin insanı için bir milat olarak kabul ediliyor. Tabii bizim için de milat oldu bu deprem. Değirmendere'de bir dükkanımız vardı ve depremle birlikte yıkıldı. Bir anda ekonomik anlamda her şeyimiz bitmiş oldu. Elimizde bir tek dondurma kepçesi kalmıştı. Hatta o kepçe bize bir ışık oldu. Deniz altında araştırma yapan dalgıçlar bulmuştu o kepçeyi daha sonra bize verdiler. Biz aldığımız zaman sanki altın bulmuşuz gibi sevindik. Bu bize büyük bir anı, büyük bir değer bizim için. Yeniden başladık işlere, 1957 yılında bizim büyüklerimiz Makedonya'dan buraya göç ederken her şeylerini bırakıp gelmişlerdi. Biz de daha sonra bu kepçeye bakınca sıfırdan tekrar biz neden devam etmeyelim dedik. Çok şükür önce Değirmendere'de, 2014 yılından sonra da İzmit'te hizmet vermeye devam ettik" diye konuştu. '41 ÇEŞİT DONDURMA ÜRETTİK' 41 çeşit dondurma ürettiklerini belirten Salih Serbes, şöyle konuştu:  

"Kocaeli'nin plakasına uygun olsun diye 41 çeşit dondurma üretimine başladık. Güzel de oldu. 41 çeşit dondurmalarımızın arasında klasik ve fantastik çeşitlerimiz var. Mesela vişne soslu, yoğurtlu, peynirli, mesir macunu, bal, badem, ceviz olan bir çeşidimiz var. Yüzde yüz doğal meyvelerimizden de çeşit çeşit dondurmalar yapıyoruz. Peynirli ve yoğurtlu dondurmamızı deneyen müşterilerimiz ilginç buluyor. Hatta ilk başta müşterilerimiz önyargılı yaklaşıyor ama daha sonra çoğu çok beğeniyor." 

 


- Kocaeli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı Haber
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Haber
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Survivor'da Sercan'ın 'Deliliğe vuruyor' sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Faik Öztrak Donald Trump Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Defne Samyeli Şahan Gökbakar Rafet El Roman
Spor Mete Gazoz Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Libya Ankara Pütürge
Şu an buradasınız: 41 çeşit dondurma üretiyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 08:39:58. #1.15#
title