41 BİN 677 EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİYLE YURT GENELİNDE GÜVENLİ EĞİTİM UYGULAMASI
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41 BİN 677 EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİYLE YURT GENELİNDE GÜVENLİ EĞİTİM UYGULAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirildi

. 41 bin 677 emniyet ve jandarma personelinin katıldığı uygulamalarda; 56 bin 783 okul servis aracı, 26 bin 576'sı okul çevresi olmak üzere 41 bin 559 umuma açık yer denetlendi.

Denetimlerde; kurallara uymayan 2 bin 441 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edildi.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 996 şahıs yakalandı.

ANKARA (DHA)

41 BİN 677 EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİYLE YURT GENELİNDE GÜVENLİ EĞİTİM UYGULAMASI
41 BİN 677 EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİYLE YURT GENELİNDE GÜVENLİ EĞİTİM UYGULAMASI
41 BİN 677 EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİYLE YURT GENELİNDE GÜVENLİ EĞİTİM UYGULAMASI
41 BİN 677 EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİYLE YURT GENELİNDE GÜVENLİ EĞİTİM UYGULAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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41 BİN 677 EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİYLE YURT GENELİNDE GÜVENLİ EĞİTİM UYGULAMASI - Haberler
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