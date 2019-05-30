41 AVM babalar gününü özel kampanya ile kutlayacak

Kocaelilileri ilklerle buluşturan 41 Burda AVM, Babalar Günü'nü çok özel bir kampanya ile kutlayacak.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Kocaeli'de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören 41 Burda AVM, Babalar Günü'nü çok özel bir kampanya ile kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 41 Burda AVM, 10 – 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanyada, aynı gün içerisinde tek seferde 300 TL ve üzerinde yapılan alışverişlerde, belirli erkek giyim, spor giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar ve kişisel bakım mağazalarında kullanılabilecek 50 TL yüklü 'Param Kart' hediye edecek. 'Babalar Günü'ne özel her katılımcının 1 kez katılım sağlayabileceği özel kampanya ile ziyaretçiler, alışverişte avantaj sağlayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA