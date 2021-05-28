4099 nitelik kodu nedir? 4099 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

KPSS 2021 başvurularının başlamasının ardından "4099 nitelik kodu nedir? 3003 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?" Soruları araştırılmaya başlandı. KPSS tercihlerinde bazı kamu ve kuruşların kadro ve pozisyonlara yerleştirmek için adayların tercih işlemleri sırasında istenen nitelik kodu olan 3003 nitelik kodu nedir? KPSS 4099 nitelik kodu hakkında detaylar...