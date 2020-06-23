408 kök Hint keneviri ele geçirildi: 1 gözaltı Samsun'un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 408 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 408 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çarşamba Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Emiryusuf Mahallesi'nde ikamet eden H.A. isimli (44) şahsın evinin arka tarafında bulunan sera ve mısır tarlası içerisinden boyları 30 cm ile 150 cm arasında değişen toplam 408 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli şahıs H.A. gözaltına alındı.

Şahsın, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğündeki gözaltı işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA