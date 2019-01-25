406 Erkek Şiddet Mağduru Olarak Devlete Sığındı

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) 6 yılda 9 bin 474 şiddet mağduru başvururken, bunların 406'sının erkek olması dikkat çekti.

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ŞÖNİM'e kurulduğu 2012 Aralık ayından bu yana 9 bin 59'u kadın, 406'sı erkek olmak üzere toplamda 9 bin 474 şiddet mağduru başvurdu. Başvuranların büyük çoğunluğunun sözel, fiziksel ve psikolojik şiddet gördükleri belirtildi. ŞÖNİM 2018 yılında ise bin 458'i kadın, 68'i erkek olmak üzere toplamda bin 526 kişiye hizmet verdi.

2013 yılından bu yana bin 927 kadın Kadın Konukevine yerleştirilirken, 2018 yılında ise 347 kadın Kadın Kadın Konukevine kabul edildi. Farkındalık eğitimleri de veren Samsun ŞÖNİM, açıldığı günden bu yana 18 bin 355 kişiye ulaştı. 2018 yılında ise gerçekleştirilen eğitimlerde 7 bin 586 kişiye ulaşıldı.

"Farkındalık eğitimlerinde odak noktamız daha çok erkeklerdir"

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Samsun'da kadına yönelik şiddeti önleme çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Farkındalık oluşturmak ve kurumlar arası işbirliğinin çalışmaları arasında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Balcı, "Samsun ŞÖNİM açıldığı 2012 Aralık ayından bu yana aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele de ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde koruyucu ve önleyici çalışmalar planlamakta ve yürütmektedir. ŞÖNİM tarafından yapılan farkındalık eğitimlerinde odak noktamız daha çok erkeklerdir" dedi.

"Şiddet mağdurlarına psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal alanda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmekte"

Samsun ŞÖNİM'in 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla vatandaşlara hizmet verdiğini aktaran Balcı, "Merkezimizde, şiddet mağdurlarına psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal alanda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmekte. Aynı zamanda farkındalık oluşturmaya yönelik eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer illerden farklı olarak Samsun ŞÖNİM'de yapılandırılmış adli görüşme odasında adli işlemler yürütülmekte ve ifade sırasında meslek elemanı da şiddet mağduruna refakat etmekte ve danışmanlık sunmaktadır. Bakanlığımız tarafından 'kadına şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla yürütülen çalışmalar geniş bir yelpazede kararlılıkla ve kapsamlı işbirliğiyle sürdürülmeye devam edecektir" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA