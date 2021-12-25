4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2022 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/1) 24 Aralık 2021 Tarihli ve 31699 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Resmi Gazete

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet