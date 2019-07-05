402 Kilometre Yükseklikten Çekilen Nefes Kesici Dünya Fotoğrafı

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), sık sık uzayda yakaladığı nefes kesici görüntüleri bizlerle paylaşıyor. Genelde bulutsuları, yıldızları ve galaksileri gözlerimizin önüne seren kurum, bu defa yuvamız Dünya'nın büyüleyici bir fotoğrafını yayınladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevli astronotların çektiği fotoğraf, yerden yaklaşık 402 kilometre yükseklikte çekildi. Foroğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor. ISS, Dünya etrafında saatte 28 bin kilometreden fazla hızla dönüyor. Bu hızda, Dünya etrafındaki bir tur yaklaşık olarak 90 dakika sürüyor.

NASA, "Her gün böyle bir ihtimaliniz olduğunu düşünün" diyor.

Görevli astronotların, gezegenimizin dinamiklerini anlamak için geospatila (coğrafi döngüsel) bilgileri kullandığını söyleyen NASA, görüntüyü de 'huzurlu sahne' olarak nitelendiriyor.

NASA, istasyonun 5 odalı bir ev ya da iki Boeing 747 uçağı kadar hacmi olduğunu, 6 kişilik mürettebatı ve misafirleri barındırabildiğini belirtirken, istasyonun yerdeki ağırlığının ise yaklaşık 450 bin ton olduğunu bildiriyor. Bir futbol sahası genişliğindeki istasyon, ABD, Rusya, Japonya ve Avrupa yapımı modüller barındırıyor.