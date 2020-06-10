401 konutun temeli atıldı
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401 konutun temeli atıldı

Hakkari'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince yapılacak 401 konutun temeli törenle atıldı.

10.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:46

Hakkari'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince yapılacak 401 konutun temeli törenle atıldı.

Gupsi bölgesinde yapılan konutların temel atma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Toplu Konut İdaresince yapılacak 401 konutun kentteki konut sorununun giderilmesine katkı sunacağını söyledi.

Konutların bölge şartlarına uygun ve depreme dayanıklı yapılacağını vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Burada hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın konut ihtiyacı giderilecek hem de çeşitli afetlerde mağdur olmuş vatandaşlarımız da yeni konutlarına kavuşacak. 2020'nin sonunda 401 konutu yerinde göreceğiz. Sosyal konut projesi kapsamında da Toplu Konut İdaresince 350 konutun ihalesi yapılarak inşasına başlanacak. Yüksekova'da yine 3 bin 200 konut TOKİ tarafından tamamlandı. 700 polis konutu yapılıyor. Yine orada jandarmamıza 230 lojman tahsis edildi. Bu konutların kentimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından duanın yapılması ve kurban kesilmesiyle konutların temeli atıldı.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı.

401 konutun temeli atıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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