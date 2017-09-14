4000 Mah Bataryalı Nokia 2 Geliyor!

Nokia cihazları geliştiren HDM Global, geçtiğimiz günlerde duyurduğu amiral gemisi Nokia 8 modelinden sonra giriş seviyesi Nokia 2 modelini duyurmaya hazırlanıyor.



Bugün itibarıyla Nokia 2 modelinin özellikleri sızdırıldı.



Nokia 2 özellikleri



5 inç boyutlu ekranda 720p HD çözünürlük kullanacak telefon, gücünü Snapdragon 212 işlemcisinden alacak.



Cihaz, bu yıl çıkan tüm Android"li Nokia cihazlarda olduğu gibi safkan Android arabirimi ile gelecek ve Nougat sürümü ile kutudan çıkacak.







Telefonun belki de en dikkat çekici özelliği ise pil tarafında. Çünkü cihazda 4000 mAh kapasiteli bir pil yer alacak. Henüz ne zaman resmi olarak duyurulacağı bilinmeyen cihaz, 160 dolar fiyat etiketli Nokia 3 modelinden birazcık daha uygun fiyatlı olacak.