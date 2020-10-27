400 yıllık tarihi Tahtalı Cami görenleri etkiliyor
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400 yıllık tarihi Tahtalı Cami görenleri etkiliyor

27.10.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:31

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'nde bulunan ve halk tarafından Tahtalı Camii olarak bilinen Tavusker Camii ahşap işlemeleri ve kök boyaları ile renklendirmesi ile görenleri etkiliyor.

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'nde bulunan ve halk tarafından Tahtalı Camii olarak bilinen Tavusker Camii ahşap işlemeleri ve kök boyaları ile renklendirmesi ile görenleri etkiliyor.

Mihrabından kapısına, mahfilinden pencerelerine kadar her şey ahşaptan yapılmış, çivileri dahi ahşap cami adeta tarihi günümüze aktarıyor.

Olur İlçe Müftüsü Ferhat Koçak cami hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Tarihi camimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde tescilli bir cami. Osmanlı döneminden günümüze kalmış bir cami. Osmanlı döneminde sancak görevini yapmış bir belgenin merkezi konumunda. Derviş Mehmet Efendi tarafından yapılmış. Camimiz o dönemden bugüne kadar tadilatlar geçirmiş, çatımızın ahşap işçiliği özelliğini korumuştur. Hiçbir deforme yoktur. 5 bin metrekare bir alana sahiptir. 400 kişi aynı anda namaz kılabilmektedir. İlgi ve alaka gerekmektedir. Küçük tadilatlara ihtiyacı vardır. Osmanlı döneminde bölge bir merkez konumundaymış. Bizler bu eserimizin bugüne kadar yaşatılmasından sevinç, gurur duyuyoruz. Bundan sonra ayakta kalması için elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Bu eserleri bize bırakan ecdadımızı bizler rahmetle minnetle anıyoruz. Ahşapta kök boya kullanılmış. Ahşapta çivi kullanılmamış. Zincir bile ahşaptan yapılmış. Büyük bir ustalık var. Tüm ahşaplarda aynı özeni görebiliyoruz" diye konuştu.

ÇATAKSU KÖYÜ TAVUSKER CAMİİ

Erzurum'un Olur ilçesindeki cami kare planlı olup; beden duvarları moloz taş malzemeli, duvar aralarında ise hatıllara yer verilmiştir. Caminin yanları açık son cemaat yeri dışta 6 adet direk, iç kısımda ise cami duvarları tarafından taşınmaktadır. Son cemaat yerinin batı tarafında sac malzemeli minaresi uzanmaktadır. Camiye giriş sivri kemer içerisine alınmış bir kapı ile sağlanmaktadır. Kemer içerisinde kitabesi yer almaktadır. Giriş kapısındaki kitabesine göre Hicri-1082/Miladi-1671 yılında Derviş Mehmet adlı bir şahıs tarafından yaptırılmıştır. Mihrap kısmı ahşaptandır. Caminin üst örtüsü ortada 4 ahşap direk ve yanlarda ise duvarlara oturmaktadır. Mihrap, mahfil, ahşap direkler ve tavanın orta kısmında kök boyadan bitkisel ve geometrik süslemeler yapılmıştır.

Çataksu Köyü Camii, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28/06/2011 tarih ve 2329 sayılı kararı ile tescillenmiştir.

(Şahap Gürler/İHA)

400 yıllık tarihi Tahtalı Cami görenleri etkiliyor
400 yıllık tarihi Tahtalı Cami görenleri etkiliyor
400 yıllık tarihi Tahtalı Cami görenleri etkiliyor
400 yıllık tarihi Tahtalı Cami görenleri etkiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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