400 yıllık tarihi hamamın içinde incir ağacı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan ören yerindeki 400 yıllık tarihi Meydan Hamının içinde yeşeren incir ağacı metrelerce yükseldi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan ören yerindeki 400 yıllık tarihi Meydan Hamının içinde yeşeren incir ağacı metrelerce yükseldi.

Birinci derece SİT alanı olarak kabul edilen Eski Besni Ören yerindeki tarihi yapılar restore edilmeyi bekliyor. Ören yerinde bulunan tarihi yapılardan birisi olan Külhanönü (Meydan) Hamamının üst yapıları yıkıldı. Duvarlarının büyük kısma ayakta olan ve 17. Yüzyılda yapıldığı kaynaklarda belirtilen hamamın ortasında filizlenerek büyüyen incir ağacı metrelerce yükseldi. İncik ağacı büyüyerek hamamın tavanından 3-4 metre yükseğe çıktı.

Eski Besni Ören yerinin kuzeyinde, kale tepesinin kuzey-kuzeydoğusunda genişleyen Meydan Mahallesinde ki Kurşunlu camisinin doğu tarafında bulunan yapıda yazıt olmadığı, 17 yüzyılda yapıldığı belirtiliyor.

Evliya Çelebi'nin Besni'deki eserlerden bahsederken hamamlar arasında Meydan Hamamını zikretmesi yapının 17'nci yüzyılın ortalarından önce yapılmış olabileceği düşünülüyor.

Harap durumda olan Meydan Hamamının beden duvarları düzgün kesme taşlarla ve tuğlalarla inşa edilmiştir. Taş ve tuğla örgü sistemi kullanılmıştır. Dikdörtgen bir plana sahip olan hamam, soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır. Osmanlı Türk hamam sistemine göre mimarisi "Ortası kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli tip" sistemindedir. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı