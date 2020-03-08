400 yıllık tarihi çınar ağacını yaktılar
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400 yıllık tarihi çınar ağacını yaktılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 400 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

08.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:35
400 yıllık tarihi çınar ağacını yaktılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 400 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hacıkara Mahallesi'nde bir tarlanın içinde yükselen, yaklaşık 400 yıllık çınar ağacı, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kökünden ateşe verildi. Yaklaşık 400 yıllık olan 3 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğundaki dev ağacın yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede ağaçtaki alevleri söndürürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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