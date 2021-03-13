400 yataklı hastane inşaatı 7 ay sonra tamamlanıyor
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400 yataklı hastane inşaatı 7 ay sonra tamamlanıyor

13.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:14
400 yataklı hastane inşaatı 7 ay sonra tamamlanıyor

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi inşaatı ve yapımı tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait 664 kişilik kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi inşaatı ve yapımı tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait 664 kişilik kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Akyol ve Bağatar, ilk olarak hastane inşaatını ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray'ın da hazır bulunduğu ziyarette inşaattaki son durum hakkında bilgi alındı.

Milletvekili Akyol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Akyol, hastanenin ihtiyaç halinde 600 kişilik kapasiteye çıkabileceğini ifade etti.

İl Başkanı Bağatar ise hastanenin planlanandan önce tamamlanarak 7 ay sonra hizmet verebilecek duruma geleceğini söyledi.

234 milyon liralık yatırımın 105 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu kaydeden Bağatar, "17 tane ameliyathanemiz, 140 tane poliklinik, 215 tane tek kişilik hasta odası var. Burada tabi en önemli unsur hastanemiz oldukça büyük. İnşallah ilimizi çok büyük bir hizmet kazandırıyoruz. Emeği geçenlere de sayın vekillerimize, önceki dönem siyasilerimize, yüklenici firmaya hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlimize hayırlı olsun inşallah. Ayrıca bizden çevre illere gitmek durumunda kalan, özellikle kanser hastalarımızla ilgili inşallah onların problemlerini de çözecek bir yatırım olacak" dedi.

Akyol ve Bağatar ardından yapımı tamamlanan ve bir hafta sonra açılması için hazır duruma getirilen kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Bağatar, 32 milyonluk yatırımın Yalova Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yurt ihtiyacını karşılaması adına önemine değinerek, "Bunun hemen arka tarafında da yine temeli atılmış bin 250 kişilikte kız erkek öğrenci karışık yeni bir yurdun daha inşaatına başlandı. İnşallah önümüzdeki yıllarda buda tamamlanacak. Bu hizmetlerin Yalova'mıza gelmesiyle birlikte inşallah Yalova Üniversitesi'nin de eğitimine öğrenci sayısının artmasına katkıda bulunulması hedefleniyor" diye konuştu. - YALOVA

400 yataklı hastane inşaatı 7 ay sonra tamamlanıyor
400 yataklı hastane inşaatı 7 ay sonra tamamlanıyor
400 yataklı hastane inşaatı 7 ay sonra tamamlanıyor
400 yataklı hastane inşaatı 7 ay sonra tamamlanıyor
400 yataklı hastane inşaatı 7 ay sonra tamamlanıyor
400 yataklı hastane inşaatı 7 ay sonra tamamlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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