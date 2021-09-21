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400 YATAKLI DEVLET HASTANESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

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400 YATAKLI DEVLET HASTANESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

400 YATAKLI DEVLET HASTANESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYORYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yapımı devam eden 400 Yataklı Devlet Hastanesi altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

400 YATAKLI DEVLET HASTANESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yapımı devam eden 400 Yataklı Devlet Hastanesi altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Vekili Tutuk'a, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de eşlik etti. Bağlarbaşı Mahallesi'nde devam eden çalışmalarda yağmursuyu ve kanalizasyon kollektör inşaatları yapılarının çalışmaları sürüyor. 400 Yataklı Yalova Devlet Hastanesi altyapı çalışmalarında 1000, 800, 600 ve 500 mm çapında beton borular kullanılacak ve toplam uzunluğu 2400 metre olacak. Yalova Belediyesi olarak 400 Yataklı Devlet Hastanesi'ni en yakın zamanda faaliyete geçmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Vekili Tutuk; "Hastanemizde sona doğru gelindi ve en kısa sürede hayırlısıyla faaliyete geçecek. Bizde Yalova Belediyesi olarak büyük bir özveriyle yolları, çevresi ve altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şuanda Bağlarbaşı Mahallemizde yağmurusuyu ve kollektör inşaatları yapılarının çalışmasına başladık. Burada 1000, 800, 600 ve 500 mm çapında beton borular kullanılacak. Toplam uzunluğu ise 2400 metre olacak" dedi.

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