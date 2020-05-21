400 torun sahibi kadın koronavirüsü yendi
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400 torun sahibi kadın koronavirüsü yendi

KAHRAMANMARAŞ'ta, 13 çocuk ve yaklaşık 400 torun sahibi olan Eşe Gelebek, yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı.

400 torun sahibi kadın koronavirüsü yendi
21.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:22

KAHRAMANMARAŞ'ta, 13 çocuk ve yaklaşık 400 torun sahibi olan Eşe Gelebek, yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı. Nüfus kaydına göre 126 yaşında olan, ancak gerçek yaşını bilmediğini belirten Gelebek, dünyada hastalığı yenen en yaşlı kişi oldu.

Yörük bir ailenin kızı olarak Aydın'da doğan ve Kahramanmaraş'ta oğlu Hamdullah Gelebek ile yaşayan Eşe Gelebek, nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu. Gerçek yaşını bilmediğini belirten 13 çocuk annesi Eşe Gelebek, 20 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Koronavirüs teşhisi konulan yaşlı kadın, hemen tedaviye alındı. Bir haftası yoğun bakım olmak üzere 2 haftalık tedavinin sonunda da koronavirüsü yenmeyi başardı. Gelebek, yaşı itibariyle 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın elindeki koronavirüsü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu.

'HASTANEDE İYİ BAKTILAR'Virüsün nasıl bulaştığı tespit edilemeyen ve hastaneden taburcu olduktan sonra birlikte oğlu Hamdullah'ın (55) evine dönen Eşe Gelebek, 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürecinde Eşe Gelebek'in bulunduğu odaya gelini Meyrem Gelebek dışında kimse girmedi. Gelin Gebelek de eldiven ve maske kullandı.Sağlığına kavuşmasına katkı sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eşe Gelebek, "Bana hastanede iyi baktılar. Hemşireler iyi ilgilendiler, iyi baktılar. Hastalığı yendim" dedi.'TORUNLARIN ÇOCUKLARIYLA TORUN SAYISI 400'Ü BULUR'Eşe Gelebek'in 13 çocuğunun en küçüğü olan Hamdullah Gelebek, annesinin, torununun torununun çocuğunu gördüğünü söyledi. Hamdullah Gelebek, annesinin gerçek yaşını bilmediğini, kimlikte ise 126 gözüktüğünü söyledi.Annesinin uzun ömürlü olmasının nedeninin, Yörük olması ile hayatı boyunca doğal gıdalar tüketmesi olduğunu ifade eden Hamdullah Gelebek, "Annemin yüksek ateşi vardı. Ambulans çağırdık ve hastaneye kaldırdık. Burada yapılan testlerden sonra anneme koronavirüs teşhisi koydular. 7- 8 gün yoğun bakımda kaldı, 5- 6 gün de normal serviste kaldı. Taburcu olduktan sonra 14 gün de evde izole ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Anemin 13 çocuğu ve 83 torunu var. Torunları, torunlarının torunları ve onların çocuklarını da sayarsak torun sayısı 400'ü bulur" diye konuştu.'DOĞAL BESLENİP, SÜT, PEYİR VE YOĞURT YERDİ'

Eşe Gelebek'in gelini Meyrem Gelebek de kayınvalidesinin yaşına göre çok sağlıklı olduğunu söyledi. Kayınvalidesinin sağlığının iyi olduğunu anlatan Meyrem Gelebek, "Başka bir rahatsızlığı yok çok şükür. 30 yıldan beri beraberiz, sağlığı iyiydi. Biz Yörüğüz, konup göçenleriz yani. Gençliğinde hep doğal beslenmiş, süt, yoğurt ve peynir yerlermiş. Şimdiye kadar iyiydi, bir gün rahatsızlandı, ateşi çıktı titremeyle beraber. 20 Nisan'da götürdüler, 'Koronavirüs' dediler. Bir hafta yoğun bakımda kaldı, bir hafta da serviste yattı ondan sonra taburcu oldu. Şükür şu anda iyi. 14 gün de evde izole ettik. Çok şükür tansiyon, kalp, şeker gibi kronik bir rahatsızlığı yok" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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