400 metre engellide Norveçli atlet dünya rekoru kırdı
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400 metre engellide Norveçli atlet dünya rekoru kırdı

400 metre engellide Norveçli atlet dünya rekoru kırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşen Elmas Lig'in 4. etap yarışlarında erkekler 400 metre engellide Norveçli atlet Karsten Warholm, 46.70 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve ABD'li Kevin Young 29 yıllık unvanını ele geçirdi.

Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşen Elmas Lig'in 4. etap yarışlarında erkekler 400 metre engellide Norveçli atlet Karsten Warholm, 46.70 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve ABD'li Kevin Young 29 yıllık unvanını ele geçirdi.

Atletizmde Elmas Lig'in 4. etap yarışları Norveç'in başkenti Oslo'da yapıldı. Norveçli atlet Karsten Warholm, 400 metre engellide 29 yıldır kırılamayan dünya rekorunu geçerek tarihe adını yazdırdı. Warholm, 46.70 saniyelik derecesiyle ABD'li Kevin Young'ın 29 yıllık 46.70'lik rekorunu geride bıraktı. Müsabakada milli sporcu Yasmani Copello ise 48.86 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlar 5 bin metre yarışlarında mücadele eden milli atlet Yasemin Can da yarışı 14 dakika 46.13 saniyelik derecesiyle 7. sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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