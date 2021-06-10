Son dakika haberleri | 400 kovan arısı sele kapıldı, zararı 1 milyon lira

Son dakika haberleri: 400 kovan arısı sele kapıldı, zararı 1 milyon lira Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası derelerin taşmasıyla oluşan sel suları, 400 kovan arıyı telef etti.

400 kovan arısı sele kapıldı, zararı 1 milyon lira

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası derelerin taşmasıyla oluşan sel suları, 400 kovan arıyı telef etti. Sele kapılan kovanların maliyetinin ise yaklaşık 1 milyon lira olduğu aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası, derelerin taşmasıyla oluşan sel suları başta ekili tarım arazileri olmak üzere arı kovanlarına da zarar verdi. İlçeye bağlı Akdam köyünde boş arazide bulunan Nurettin ve Osman Gönül'e ait 550 arı kovanından 400'ü sel sularına kapıldı. Şu anda zararlarının 1 milyon Türk lirası olduğunu söyleyen Osman Gönül, "Arımızın sağım zamanı gelmişti. Bu sel felaketi olmasaydı bu hafta sonu kovanlardan balı alacaktık. Yaklaşık 5 ton bal üretimimiz olacaktı. Bu derenin taşması sonucu kovanlarımız sel sularına kapıldı. Zararımız büyük." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran