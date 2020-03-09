400 konut için kura çekildi
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Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Güncel

400 konut için kura çekildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Bursa'da inşa edilecek 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

09.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:08
400 konut için kura çekildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Bursa'da inşa edilecek 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında, TOFAŞ Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi.

Törende, Kestel ilçesine inşa edilecek 250 ve Yıldırım ilçesine inşa edilecek 150 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Noter huzurdaki kura çekimine katılan vatandaşlar heyecan yaşarken kurada ismi çıkanlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

Aralarında şehit aileleri ve engelli vatandaşların da yer aldığı başvurularda; 13 bin 365 başvurunun yapıldığı 2+1 şeklindeki konutlar için 280, 21 bin 723 başvurunun yapıldığı 3+1 şeklindeki konutlar için de 120 vatandaş hak kazandı.

Kura sonucu kayınvalidesi ev sahibi olan Kenan Yusuf Günay, çok sevinçli olduğunu belirterek, "Hemen eşime haber verdim. Eşim de kayınvalideme iletti. Ailece çok mutluyuz." dedi.

İlk kez ev sahibi olacağını söyleyen İsmail Demiray da "Yıllardan beri bekliyoruz. Daha önce 3 kere yazılmıştım, şimdi çıktı. Çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.

400 konut için kura çekildi

Kaynak: AA

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400 konut için kura çekildi

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