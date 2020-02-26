400 komanda askeri uçakla Hatay'a geldi
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400 komanda askeri uçakla Hatay'a geldi

Hakkari Yüksekova'da görevli olan 400 komando askeri uçakla Hatay havaalanına geldi.

26.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:10
400 komanda askeri uçakla Hatay'a geldi

'da görevli olan 400 askeri uçakla havaalanına geldi.


Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı Hakkari Yüksekova'da görevli olan İstanbul 23. Tugayına bağlı 400 komanda, askeri uçakla Hatay'a geldi. Takviyeye gelen 400 komanda sınır ötesi düzenlenen operasyonla görev alacağı öğrenildi. Sivil otobüslerle komandoları sınır birliklerine sevk ediliyor. - HATAY

Kaynak: İHA

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