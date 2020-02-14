400 kişilik komando timi Hatay'a geldi
Haberler » Güncel » 400 kişilik komando timi Hatay'a geldi - Haber

400 kişilik komando timi Hatay'a geldi

Hatay'da bulunan sınır birliklerine tank, obüs ve mühimmat sevkiyatları devam ederken 400 kişilik komando timi de Kırıkhan ilçesine geldi.

14.02.2020 22:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:52
400 kişilik komando timi Hatay'a geldi

'da bulunan sınır birliklerine tank, obüs ve mühimmat sevkiyatları devam ederken 400 kişilik timi de ilçesine geldi.


Tunceli'den gelen 400 kişilik komando timi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Timin Suriye sınırında bulunan birliklere ihtiyaç halinde gönderileceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler