400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi
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400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi

07.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:52

- 400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi Karabük'ün en işlek caddesi haftanın ilk gününde hareketlendi Karabük'te hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin en işlek caddesinde yoğun insan hareketliliği görüldü.

- 400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi

Karabük'ün en işlek caddesi haftanın ilk gününde hareketlendi

KARABÜK - Karabük'te hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin en işlek caddesinde yoğun insan hareketliliği görüldü.

Karabük'te korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bariyerlerle kapatılan kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 400 kişi ile sınırlandırılan caddede haftanın ilk gününde belirlenen kişi sayısından çok fazla vatandaşın bulunduğu gözlemlendi.

400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi
400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi
400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi
400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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