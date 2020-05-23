400 kilo kaçak tütün ele geçirildi ZONGULDAK'ta jandarmanın durdurduğu kamyonda, 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

ZONGULDAK'ta jandarmanın durdurduğu kamyonda, 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nebioğlu yol kontrol noktasında denetim yaptı. Denetim sırasında durdurulan kamyonda yapılan aramada, 40 koli içerisinde toplam 400 kilo bandrolsüz ve faturasız tütün ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Ü.L., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA