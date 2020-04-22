400 gramlık Ramazan pidesi, Bursa'da 2.5 TL
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Alinur Aktaş, Bursa, Haber

400 gramlık Ramazan pidesi, Bursa'da 2.5 TL

400 gramlık Ramazan pidesi, Bursa'da 2.5 TL Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da 400 gramlık ramazan pidesinin bu yıl 2.5 TL fiyatla vatandaşlara satılacağını açıkladı.

22.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:24
400 gramlık Ramazan pidesi, Bursa'da 2.5 TL

400 gramlık Ramazan pidesi, Bursa'da 2.5 TL

BURSA - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da 400 gramlık ramazan pidesinin bu yıl 2.5 TL fiyatla vatandaşlara satılacağını açıkladı.

Bursa'da BESAŞ'ın çıkardığı Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu. Konuya ilişkin basın açıklamasında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul ve Ankara'da kilogramı yaklaşık 10 TL olarak açıklanan ramazan pidesinin Bursa'da kilogramı 6.25 TL'den satışa sunulacağını söyledi. Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 'yaşanan tüm zorluklara rağmen' ramazan ayının yine tüm zarafeti ve güzelliğiyle geldiğini ifade etti. Bir Ramazan klasiği olan pidenin bu yıl BESAŞ marifetiyle en ekonomik ve sağlıklı şekilde Bursalılara ulaştırılacağını belirten Başkan Aktaş, "Artan ekonomik maliyetlere rağmen biz hem ekmeği hem de pideyi en ekonomik sınırda tutmaya çalıştık. Esnaf odaları, Bursa'da 420 gramlık pidenin fiyatını 4 TL olarak belirledi. Biz de bu yıl BESAŞ olarak Ramazan pidesini 2.5 TL'den insanımıza ulaştıracağız" dedi. Piyasada satılacak pideler yaklaşık 10 TL'ye gelirken BESAŞ pidesinin 1 kilogramının 6.25 kuruşa denk olacağını ifade eden Başkan Aktaş, "İstanbul ve Ankara'da 1 kilogram pidenin yaklaşık 10 TL'den vatandaşa ulaştırılacağı düşünülürse, bu konuda ne kadar ekonomik davrandığımız görülecektir" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açıklamasında, Bursa İl Pandemi Kurulu'nun fırınlar için aldığı yeni karara da değindi. Ramazan ayında satışların iftardan 2 saat önce sona ereceğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Fırın satışlarının, muhtemel kuyruk oluşumunun önüne geçmek ve herhangi bir sıkıntıya mahal vermemek için iftardan 2 saat önce kesilmesi gerekiyor. Hemşerilerimizden bu konuyu dikkate almalarını istirham ediyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak sağlıklı, bereketli ve güzel bir Ramazan geçirmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, açıklamasında, virüs salgını nedeniyle daha da yoğunlaşan 'ihtiyaç sahiplerine yönelik' sıcak yemek, pazar filesi ve hijyen paketi uygulamalarının Büyükşehir eliyle ramazan ayında daha da artarak süreceğine işaret etti.

400 gramlık Ramazan pidesi, Bursa'da 2.5 TL

Kaynak: İHA

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