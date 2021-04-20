400 gramlık Ramazan pidelerde gramaj hırsızlığı
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400 gramlık Ramazan pidelerde gramaj hırsızlığı

400 gramlık Ramazan pidelerde gramaj hırsızlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te zabıta ekipleri Ramazan ayında fırınları her gün denetlerken, pideyi gramında çıkarmayan fırına ceza yazıldı.

Bilecik'te zabıta ekipleri Ramazan ayında fırınları her gün denetlerken, pideyi gramında çıkarmayan fırına ceza yazıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatıyla, Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'ın bizzat yürüttüğü denetimlerde fırınlarda Ramazan pidesi gramajı, temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları denetlendi. 16 fırın denetlendi. Geçtiğimiz günlerde hamur dinlendirmek için kullanılan demir aksamlı arabaların pisliği görüntülen fırın tüm arabalarını değiştirmesi gözlerden kaçmadı. Bahçelievler Mahallesinde bir fırında ise, Zabıta Müdürü Sali Yılmaz tarafından tartılan pidelerin 400 gram olması gerekirken, her pidede 10-20 gram fire verildiği gözüktü. Bu fırına ekipler tarafından 427 TL ceza kesilirken, zabıtlar Ramazan ayı boyunca halka 400 gram pide yetirteceklerini söyledi. - BİLECİK

400 gramlık Ramazan pidelerde gramaj hırsızlığı
400 gramlık Ramazan pidelerde gramaj hırsızlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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