400'e yakın üretici zeytin ve sütün kalitesini artırmak için bilgilendirildi

09.11.2019 13:37 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:37

Bodrum Belediyesi'nin Karaova'dan başlattığı tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında, üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bodrum Ziraat Odası'nın birlikte yürüttüğü eğitim toplantıları kapsamında Karaovalı üreticilerle buluşuldu. Çiğ süt ve zeytincilikte üretim kalitesinin artırılmasına yönelik bilgilendirme toplantılarının sonuncusu Çamlık mahallesinde gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları tarafından, süt ve zeytincilik konusunun işlendiği toplantıya Çamlık Mahallesi Muhtarı Mehmet Kahraman, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinatörü Veteriner Samuray Çelik, Ziraat Mühendisi Ayşe Kaya ve çiftçiler katıldı. Bodrum Halk Süt üretim sürecine daha fazla yerel üreticinin katılabilmesi için üreticiler bilgilendirildi. Toplantıda ayrıca çiftçinin daha verimli zeytin alabilmesi için, zeytin yetiştiriciliği hakkında bilgiler verildi.

Üreticilerin büyük ilgi gösterdiği toplantılarda, çiğ süt üretiminde kalite standartlarının arttırılması için bilgiler veren Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinatörü Veteriner Samuray Çelik, Ari işletme belgesinin üretimdeki önemini anlattı. Sütlerin daha sağlıklı olmaları hakkında, Ari İşletme belgesinin kriterlerini çiftçilere anlatan Çelik "Bodrum kısa bir süre önce Belediyemizin Halk Süt'ü ile buluştu. Önce 350 litre ile başladık, sonra 500 litreye şu anda ise 750 litre kapasiteye çıktık. Önümüzdeki günlerde peynir, yoğurt, tereyağı gibi süt ürünlerini de yapacağız. Bunlarla ilgili proje çalışmalarımız var. Biz ileride belediye olarak sizlerin ürettiği sütlere talip olacağız. Kaliteli çiğ süte ihtiyacımız var. Kaliteden kastımız, sütün içinde herhangi bir kimyasal ve antibiyotik olmamasıdır" diye konuştu. Çelik konuşmasında ayrıca Bodrum Belediyesi'nin katkıları ile üretilen Bodrum Halk Süt'ün satışının yapılacağı Sütmatik projesinden bahsetti.

SÜTMATİKLER GELİYOR

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla satışa sunulan Bodrum Halk Süt için Bodrum'un belirli noktalarına yerleştirilecek sütmatiklerle vatandaş, günlük Halk Süt'e daha çabuk erişebilecek. Çiğ sütleri soğuk tutma özelliğine sahip sütmatiklerde kaliteli sütü taze olarak alabilmek artık çok kolaylaşacak. Süt ücreti sütmatiğe atıldığında, matik yanında bulunan çeşitli kilogramlardaki cam şişelere süt otomatik olarak dolacak.

Çiftçilere bilgilendirme toplantılarında zeytin ve zeytinyağı üretimi konusu da ele alındı. Ziraat Mühendisi Ayşe Kaya, zeytin ve zeytinyağı üretiminin verimliliği ve kalitesinin arttırılması konusunda çiftçileri bilgilendirdi. Özellikle kaliteli zeytinyağı elde etmek için, zeytin hasatı ve işlenmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Kaya, iyi bir zeytinyağın, erken hasat ile olduğunu ve toplandıktan hemen sonra bekletmeden soğuk sıkım ile işlenmesi gerektiğini anlattı.

BODRUMLU ATA TOHUMUNA SAHİP ÇIKACAK

Bugüne kadar Mumcular, Çömlekçi, Tepecik, Kemer, Bahçeyakası, Mazı, Sazköy, Yeniköy, Çamarası, Yalıçiftlik, Kızılağaç, Pınarlıbelen bölgelerinde düzenlenen ve yaklaşık 400 üreticinin katıldığı bilgilendirme toplantıları, önümüzdeki günlerde Bodrum merkezdeki üreticilerle devam edecek.

Öte yandan Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 25 Kasım günü Mumcular Sitare Özkan Çok Amaçlı Lisesi'nden başlayarak, yerel değerlerin öne çıkarılacağı, ata tohumu olan yerel tohumun öneminin anlatılacağı eğitim seminerleri düzenleyecek. Bu toplantılarda öğrencilere süt tüketiminin yararları da anlatılacak.

Kaynak: Bültenler