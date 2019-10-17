400 çocuk unutulan sokak oyunlarını oynadı

17.10.2019 17:40

ZONGULDAK 'ta belediye ve valilik tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar unutulan sokak oyunlarını oynadı.

Zonguldak Belediyesi ve Zonguldak Valiliği unutulan sokak oyunlarının çocuklara öğretilmesi ve teknolojiden bağımsız oyun kültürünün yaşatılması için "Oynar Mısın Benimle" sloganıyla bir proje gerçekleştirdi. 400'e yakın öğrencinin katıldığı etkinlikte çocuklar ip atlama, halat çekme, çuval yarışı, misket oyunu, domino, resim çizme, mendil kapmaca gibi çeşitli oyunlar oynadı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın da yer aldığı etkinlikte Türk Kızılayı tarafından dev Türk Bayrağı açıldı. Çocuklar, program öncesi asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Çocukların doyasıya eğlendiği oyunlara protokol de eşlik etti. Halat çekme yarışında çocuklara destek veren Vali Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler ipin kopması sonucu yere düştü. O anlar kameralara yansırken Vali Erdoğan Bektaş'ın yerden kalkmasına diğer protokol üyeleri yardım etti.

Kaynak: DHA

'ÇOCUKLAR SOKAKTA OYUN OYNAYARAK SOSYALLEŞEBİLİYORLAR'Sokak oyunları ile çocukların teknolojik cihazlardaki oyunlardan biraz da olsa uzaklaştığını ifade eden Ömer Selim Alan, "Geçmişte yaşadığımız ve unutulmaz anılarımız arasında yer alan sokak oyunlarının unutulmaması ve çocuklarımız tarafından da oynanması en büyük temennimiz. Hepimiz biliyoruz ki teknoloji günlük hayatımızda ve doğru kullanıldığında insanlığı ileriye götürecek en önemli araçlardan birisi. Zamanının çoğunu teknolojik cihazlarla geçiren çocuklarımıza unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını öğreterek onların özgürlüğünü, düşünme yeteneklerini ve kendi sorunlarını çözmeyi sağlamalarını öğretmeyi, sabırlı olmayı, paylaşmayı, bir ekip olmasını öğrenmelerini amaçlıyoruz. Çocuklar sokakta oyun oynayarak sosyalleşebiliyorlar. Bu oyunlarla arkadaşlığı, birlik ve beraberliğin tecrübesini yaşıyorlar. Bu oyunlar aynı zamanda çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine de katkı sağlıyor" dedi.'BİLGİSAYAR EKRANININ DIŞINDA DA BİR HAYAT OLDUĞUNU FARK ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'Çocuklara bilgisayarın dışında da bir hayat olduğunu fark ettirmek istediklerini belirten Vali Bektaş, "Çok özel bir ortamı paylaşıyoruz. Çocuklarımıza bilgisayar ekranının dışında da bir hayat olduğunu fark ettirmeye çalışıyoruz. Güzel bir etkinlik ve gelişerek devam edeceğine inanıyoruz. Bütün çocuklarımıza gelecekte yollarının hep açık olmasını diliyorum" diye konuştu.- Rk