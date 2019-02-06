400 Bin TL'yi az buldu 5 kişiyi vurdu

Gaziantep'te 3 kişiyi başlarından vurarak öldüren 2 kişiyi de ağır yaralayan zanlının, kayınpederinin mirasından verilen 400 bin TL'yi beğenmediği öğrenildi.

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 kişiyi başlarından vurarak öldüren 2 kişiyi de ağır yaralayan zanlının, kayın pederinin mirasından verilen 400 bin TL'yi beğenmediği öğrenildi.

Gaziantep'te miras yüzünden damatları Ertan Daşdelen tarafından silahla vurularak öldürülen eşinin amcası Bayram Şahin (69), kayın validesi Özden Şahin ve baldızı Dilek Çakmak öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Kanser olunca mirasını paylaştırdı

Zanlı Taşdelen'in kayın pederi Mahmut Şahin 2 yıl önce akciğer kanserine yakalandığını öğrenince bütün mirasını 4 kız 3 erkek çocuğuna eşit olarak paylaştırdı. 1 yıl önce hayatını kaybeden Mahmut Şahin'in paylaştırdığı mirastaki haklarından feragat eden 4 kız kardeş, malları 3 erkek kardeşine dağıttı.

Ancak buna itiraz eden Sultan Daşdelen'in eşi Ertan Daşdelen, eşini 3 ay önce annesinin evine geri gönderdi.

Yaşanan mal paylaşımı tartışmalarından sonra devreye giren Sultan Daşdelen'in akrabaları, zanlıya 400 Bin TL vermeyi teklif etti. Ancak bu parayı az bulan Daşdelen, eşinin payına düşen bütün malları istediği ileri sürüldü.

Mirastan eşinin hakkının tamamını isteyen zanlının, aile ile sık sık tartıştığı, baldızları ile kayınvalidesini ise eşinin kendisinden ayırmak istemekle suçladığı öğrenildi.

Daşdelen'in başından vurarak öldürdüğü eşinin amcası Bayram Şahin'i ise mirası eşit olarak dağıtmadığı için suçladığı iddia edildi.

Kaynak: İHA