400 bin TL değerinde trafoyu çalarken suçüstü yakalandılar
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400 bin TL değerinde trafoyu çalarken suçüstü yakalandılar

400 bin TL değerinde trafoyu çalarken suçüstü yakalandılar
01.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:41

Afyonkarahisar'da bir fabrikadan 400 bin değerindeki trafoyu çalan 3 kişi emniyet ve jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar'da bir fabrikadan 400 bin değerindeki trafoyu çalan 3 kişi emniyet ve jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son dönemde artış gösteren "Uyuşturucu Olayları" ve "Hırsızlık Şüphelisi Şahısların Takibi ve Yakalanması" maksadıyla Afyonkarahisar İI Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa operasyonlara başlanıldı. Bu kapsamda yaklaşık 2 aydır yapılan takip çalışmaları sonucunda F.B. İsimli şüpheli şahsın Afyonkarahisar ili merkezi bölgesinde bulunan özellikle tarım arazilerinde kurulu elektrik trafolarından ve büyük işletmelerde maddi değeri yüksek bakır kabloları çalarak yüksek miktarda haksız kazanç temin ettiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli F.B. ve hırsızlık amaçlı birlikte hareket ettiği diğer şüpheliler, Merkez ilçe Susuz Kasabasında tarım arazisinde bulunan trafoda hırsızlık amaçlı geldikleri sırada vatandaşlar tarafından fark edildiler. Şüphelilerin olay yerinden kaçması üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Afyonkarahisar İI Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu şüpheli F.B., Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde daha önceden keşfini yaptıkları bilinen, PVC fabrikasının penceresinden 2 şüphelinin girdiği görülerek fabrika etrafında gerekli tedbirler alındı. Şahısların çaldıkları malzemeyi taşımak üzere diğer şüpheli ile irtibat kurduğu esnada yapılan müdahale sonucunda 3 şüpheli, hırsızlıkta kullanılan araçla birlikte yakalandı.

Fabrika içerisinde yapılan kontrollerde 400 bin TL değerindeki trafonun çalınmak üzere hazırlandığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan 3 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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