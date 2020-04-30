400 bin liralık trafoyu çalmak isterken yakalandılar
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400 bin liralık trafoyu çalmak isterken yakalandılar

400 bin liralık trafoyu çalmak isterken yakalandılar
30.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:24

AFYONKARAHİSAR'da, tarım arazilerinden piyasa değeri yüksek bakır kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi, fabrikadan 400 bin liralık trafoyu çalmaya çalışırken yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da, tarım arazilerinden piyasa değeri yüksek bakır kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi, fabrikadan 400 bin liralık trafoyu çalmaya çalışırken yakalandı.

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu olayları ve hırsızlık şüphelilerinin takibi ve yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyonlara başladı. Bu kapsamda yaklaşık 2 aydır yapılan takip sonucu F.B.'nin, özellikle tarım arazilerinde kurulu elektrik trafoları ve büyük işletmelerde değeri yüksek bakır kabloları çalıp, yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

F.B. ve birlikte hareket ettiği 2 şüpheli, 28 Nisan'da merkeze bağlı Susuz beldesinde, tarım arazisinde bulunan trafoya hırsızlık amaçlı geldiklerinde çevredekiler tarafından fark edildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri takip başlattı.

F.B. ve takibe alınan şüphelilerin, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki PVC fabrikasından hırsızlık yapmaya hazırlandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, fabrikaya ait 400 bin TL değerindeki trafoyu çalmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı. İlk tespitler sonunda şüphelilerin, kentte 2 hırsızlık olayına da karıştığı belirlendi. Suçüstü yakalanan 3 şüpheli, haklarında yasal işlem başlatılarak, cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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