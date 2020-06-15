400 bin liralık güneş enerjili katamaran, 3 yılda kendini amorti edecek
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400 bin liralık güneş enerjili katamaran, 3 yılda kendini amorti edecek

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki tersanede güneş enerjili katamaran üretildi.

400 bin liralık güneş enerjili katamaran, 3 yılda kendini amorti edecek
15.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:38

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki tersanede güneş enerjili katamaran üretildi. Tekneyi üreten firmanın sahibi Ramazan Taş, maliyeti 400 bin lira olan teknenin 3 yıl içinde kendisini amorti edeceğini söyledi.

Isparta Valiliği'nin içme suyu havzası olan göllerde fosil yakıt kullanan teknelerin kullanımının yasaklanmasının ardından Manavgat Tersanesi'nde güneş enerjili katamaran üretildi. Hafif olması için özel bir alüminyumdan üretilen ve 'Öncü1' adı verilen katamaranın liman kayıtları Manavgat'ta yapıldı. Katamaranı üreten firmanın sahibi Ramazan Taş, bu katamarandan 3 tane daha sipariş verildiğini ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle turizm kötü gittiği için diğer siparişlerin şu anda beklemeye alındığını söyledi.Bölgede ilk defa böyle bir tekne üretildiğini anlatan Ramazan Taş, "Bu tekne, Isparta'da gölde yüzecek. Isparta Valiliği içme suyu havzası olan göllerde benzinli ve dizel motorlu tekneleri yasakladı. Bu yüzden biz buna güneş paneliyle çalışan elektrikli motorlar koyduk. Teknenin hafif olması için özel alüminyumdan yaptık. Bölgede ilk defa elektrikli, motorlu tekne üretildi. Uzun ömürlü ve hafif bir tekne. 400 bin liraya mal oldu. Maliyetinin büyük kısmını elektrik panelleri ve motoru tuttu. 3 yıl içerisinde kendisini amorti edeceğini düşünüyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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