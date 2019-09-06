06.09.2019 21:02

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yurt dışından Trabzon'a direkt seferle gelen uçak ve yolcu sayısının yüzde 57 arttığını belirterek, "Gerek hava gerek kara yoluyla gelen 400 bin civarında yabancıyı şehrimizde ağırladık." dedi.

Hacısalihoğlu, oda toplantı salonunda gerçekleştirilen TTSO Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, turizmde Türkiye'nin kişi sayısı bakımından dünyada 6'ncı, Avrupa'da ise 4'üncü sırada olduğunu belirtti.



Türkiye'nin turizm gelirleri açısından dünyada 14'üncü sırada yer aldığına dikkati çeken Hacısalihoğlu, bunun da Türkiye'deki turizmin ne kadar ucuz yapıldığını gösterdiğini dile getirdi.



Hacısalihoğlu, turizm gelirlerinde düşüş olmasına rağmen acente sayısında önemli artış olduğuna işaret ederek, sadece Trabzon'da yaklaşık 200 acente bulunduğunu aktardı.



Turizmde hep ulaşım üzerinde durduklarının altını çizen Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Hedef koyduğumuz rakamlara bu şartlarda ulaşmanın söz konusu olmadığını, THY'nin daha titiz davranması gerektiğini daha önce söylemiştik. Aldığımız rakamlara göre THY'nin iç hatlarda şehrimize uçak bazında yaptığı seferlerde yüzde 12 azalma oldu. Taşınan yolcu sayısı da yüzde 12 azaldı. Bir yıl öncesine göre yaklaşık 160 bin kişi şehrimize gelemedi. Bunların şehre bırakacağı rakamı göz önüne aldığımızda önemli miktarlar ortaya çıkıyor. Biz özellikle uçak seferlerinin artırılmasını istiyoruz. Özel sektör yapacağını yaptı, önümüzdeki sene bu çabasına devam edecek ama THY'nin de gereğini yapması gerekiyor, ulaşım engelinin aşılması gerekmektedir."



Hacısalihoğlu, yurt dışından direkt gelen uçak ve yolcu sayılarında ise artış olduğunu belirterek, "Geçmiş yıllara göre yurt dışından direkt seferle şehrimize gelen uçak ve yolcu sayısında yüzde 57 artış oldu. Gerek hava gerek kara yoluyla gelen 400 bin civarında yabancıyı şehrimizde ağırladık. Bu da ortalama olarak 2 milyon 400 bin gecelemeye ulaşıldığını gösteriyor." diye konuştu.

TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren'in başkanlık yaptığı toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA