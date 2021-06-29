400 anneye uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirme yapıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Tekirdağ'daki annelere bilgilendirici broşür dağıtıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Tekirdağ'daki annelere bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliği görevlilerince Malkara ilçesi Kaymakamlık önünde Narko Nokta standı kuruldu. Kurulan stantta polis ekipleri yaklaşık 400 anneye broşür vererek bilgilendirme yaptı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı