40 Yıllık Usta, 40 Yıl Sonra 40 Yaşında Çırak Buldu

Sivas'ın son ud ustası, 40 yıl boyunca çırak bulamadığı için mesleğin devam etmeyeceği kaygısı taşırken imdadına 40 yaşındaki çırak yetişti.



Sivas'ın ilk ve tek ud ustası Mustafa Karaoğlu (60), 45 yıldır sürdürdüğü mesleğin Sivas'ta kendisinin ardından kaybolacağını düşündüğü sırada 5 yıl önce 40 yaşında bir çırak buldu. Bugün 45 yaşında olan Mustafa Doğruinanç, 5 yıldır ud atölyesinde çıraklık yaparak meslek öğreniyor.



40 yıl sonra çırak buldu



Sivas'ın ilk ve tek ud ustası olan Mustafa Karaoğlu, mesleği devam ettirecek bir çırak bulamamanın kaygısını yaşarken 40 yaşında bir çırağı olduğunu belirtip, "40 yıldır ud yapıyorum. Sivas'ta çırak bulamadım. 40 yılın üstüne 40 yaşında bir çırağımız oldu. Çocukluğundan buyana bu mesleğe hevesi varmış. Beni takip ediyormuş. Yolumuz denkleşti. Anlaştık, 4 yıldır benimle çalışıyor. 40 yıl sonra bir çırak bulacağım kimsenin aklına gelmezdi. 15-20 yaşlarında bir çırak beklerken 40 yaşında bir çırağımız oldu. Bu mesleği öğrenene kadar 60 yaşında olacak. Ondan sonra da aksamalı olarak gider, hastalık yaşlılık. Çırağımdan memnunum. Mesleği öğreniyor. Tabi 40 yaşından sonra ne kadar öğrenebilirse o kadar öğreniyor. Sivas'ta atölye kurup ud yapan ilk ve tek ustayım. Son usta olacağımı düşünüyordum. Bu çırak geldi. Benden sonra çırak devam ettirecekse meslekte devam eder, yoksa Sivas'ta son bulur" dedi.



40 yaşında çırak oldu



Merak ettiği ve çok sevdiği mesleği 40 yaşından itibaren öğrenme imkanı bulduğunu belirten Mustafa Doğruinanç, çıraklık dönemini tamamlayıp usta olmak istediğini belirtip, "Aslen güvelik görevlisiyim. Ustamı çocuk yaşlardan bu yana bilirdim izlerdim. Benim de bir udum vardı. Dükkanına gider takip ederdim kendisini. Ancak tanışmak nasip olmamıştı. Yaklaşık 5 yıl önce udumu tamir etmek için uğradım ve tanıştık. Kendisi bana yakın davrandı. Çırağı olmamı teklif etti. Ben de zaten bunu bekliyordum. Yaklaşık 5 yıldır yanında bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. 40 yaşından sonra çıraklığımı garipseyenler oldu. Sonradan komşu esnaflar da alıştı. Beş yılda çıraklıktan ustalığa doğru ilerlediğimi düşünüyorum. Yine de ustamın yanında çırağım. Onun seviyesine gelebilmem için benimde 40 yıl çalışmam lazım" dedi. - SİVAS