40 yıllık hayali gerçek oldu
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40 yıllık hayali gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
40 yıllık hayali gerçek oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu'nun Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Şükrü Köksal'ın 40 yıllık köprü hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu'nun Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Şükrü Köksal'ın 40 yıllık köprü hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Şükrü Köksal, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'den 40 yıldır özlemini çektiği, evine ulaşımı kolaylaştıracak bir köprü yapılmasını talep etti.

Köksal'ın bu talebine kayıtsız kalmayan Başkan Güler, ekiplere talimat vererek çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla ana yola 400 metre mesafede bulunan, ulaşımın eski bir köprü ile sağlandığı eve sağlıklı bir ulaşım için yeni bir köprü yapılarak kullanıma açıldı.

Köprünün yapılması ile büyük sevinç yaşayan Şükrü Köksal, Başkan Güler'e teşekkürlerini iletti. Köprü olmadığı için tüm yükünü yıllardır sırtında taşıdığını ifade eden Köksal, "40 yıldır köprü olmadığı için tüm yükümü sırtımda evime taşıdım. Köprünün yapılması ile evimin önüne ilk defa araba geldi. Köprünün yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ederim" dedi. - ORDU

40 yıllık hayali gerçek oldu
40 yıllık hayali gerçek oldu
40 yıllık hayali gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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