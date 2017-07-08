40 Yıllık Hatır" Gülle Buluştu

MURAT YOLCU - Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da, bir girişimcinin gül yaprağı kattığı kahve ilgi görüyor.





Isparta'da daha önce bir kahve firmasının işletmeciliğini yapan Abdullah Alkan, gülüyle meşhur kentte farklı şeyler yapmak istediklerini söyledi.



Bu nedenle gül kahvesi fikrinin oluştuğunu belirten Alkan, yaklaşık 6 ay boyunca yürüttükleri Ar-Ge çalışmasını ise "ticari sır" olduğu için kimseyle paylaşmadıklarını dile getirdi.



Gül yaprağını çeşitli süreçlerden geçirdikten sonra bunu Türk kahvesine kattıklarını aktaran Abdullah Alkan, "Bu süreçte en iyi sonucu elde edebilmek için kahvedeki gül yoğunluğunu sürekli değiştirdik. Kıvamı yakalayınca şu an satışa sunduğumuz ürünü elde ettik." dedi.



Güllü kahve değil, gül kahvesi



"Kahvegül" adıyla markalaştıklarını ifade eden Alkan, şunları kaydetti:



"Güllü kahve değil, gül kahvesi. Gül suyuyla yaptığımız bir kahve değil. Gül kahvesi denilince akla Türk kahvesinin gül suyuyla yapılması geliyor. Ama bizim yaptığımız tamamen yeni bir şey. Biz gülü işleyerek belli bir noktaya getiriyoruz. Bu noktadan sonra insanların damak tadına sunuyoruz. Öncelikle insanlar gül kahvesini içtiklerinde buram buram gülün tadını almıyorlar. Gülün tadını arka planda tutuyoruz. Çünkü gül, acımtırak bir tat bırakıyor. Kahveyle çok güzel harmanladık. Kahveden bir yudum içtiğinizde ilk anda anlamasanız da geçen birkaç saniyenin ardından gülün tadını alabiliyorsunuz. İçenlerin çoğunluğu ürünümüzden memnun."