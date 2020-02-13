: 40 yıllık evli çiftler bir araya geldi

13.02.2020 22:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:44

Evlilikte 40 yılı geride bırakan Eyüpsultanlı çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Eyüpsultan Belediyesinin düzenlediği etkinlikte buluştu.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte sahne ve ses sanatçısı Burhan Tüzer ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Türk Müziği Topluluğu solisti Merve Kıvılcımer sevilen eserleri etkinliğe katılan çiftlerle paylaştı.

Sanatçı Tarık Kemancı yönetimindeki Keman İstanbul Sanat Topluluğu da en sevilen Yeşilçam filmlerinin şarkılarını katılımcılar için icra etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Aliye ve Cevat Ceyhan çifti yaklaşık 50 yıldır evli olduklarını ifade ederek çok mutlu olduklarını ve şimdiki gençlerin de mutlu olmalarını istediklerini söyledi.

Katılımcılardan Erol Yıldırım ise yeni nesle sadakat ve sabır tavsiye ettiğini belirterek, tevekkül etmenin ve aza kanaat etmenin önemli olduğunu, bunun sonunda da mutlulukların devam edeceğini söyledi.

Fatma Yıldırım da eşiyle mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirterek evlilikte saygı ve sevginin önemli olduğunu aktardı.

Programa katılan çiftlerden Saniye ve Süleyman Arslan çifti de çok güzel bir gece düzenlendiğini belirterek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken geceye katılan bütün çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Kaynak: AA

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