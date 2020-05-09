40 yıllık eşini öldüren koca, tutuklandı
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40 yıllık eşini öldüren koca, tutuklandı

40 yıllık eşini öldüren koca, tutuklandı
09.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:40

Sivas'ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz gün kent merkezi İnönü Mahallesi, Karanfil Sokak'ta meydana gelen olayda 65 yaşındaki Fevzi Arbaç, 40 yıllık eşi Münevver Arbaç'ı tabanca ile iki el ateş ederek öldürmüştü. Cinayet zanlısı Arbaç, 4 çocuğunun annesini öldürdükten yarım saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Cinayet zanlısı Arbaç, sabah saatlerinde Sivas il Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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